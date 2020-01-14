СБУ с начала этого года в девяти областях Украины прекратила деятельность 407 нелегальных автозаправок. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"В результате проверочных мероприятий с начала этого года в 9 областях была выявлена и пресечена деятельность еще 407 нелегальных заправок", - сказано в сообщении.

Оперативники разоблачили 285 нелегальных АЗС в Киевской области. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт горючего происходил в обход налогового законодательства.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На территории Хмельницкой области было ликвидировано 38 нелегальных заправок. Согласно информации, злоумышленники ежедневно сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизтоплива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование более чем на 1,5 миллиона гривен, документацию, печати и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальных автозаправки: 25 - в Одесской области, 19 - в Николаевской, 8 - в Запорожской. Изъято почти 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на 6,5 миллиона гривен.

В центральной части СБУ противоправную деятельность 16 АЗС. На 7 нелегальных автозаправках, действовавших в Кировоградской области, правоохранители обнаружили оборудование и контрафакт на 5 млн гривен. В Винницкой области - разоблачены 9 нелегальных заправок. Изъято более 10,5 тонны сжиженного газа и 30 тонн дизтоплива сомнительного происхождения, оборудование, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кроме того, в Виннице правоохранители блокировали работу несертифицированной нефтебазы, которая была расположена рядом с жилым массивом и могла представлять опасность для местных жителей. Сейчас контрафактное топливо изъято, имущество базы арестовано.

В районе проведения операции Объединенных сил правоохранители пресекли деятельность еще 16 незаконных заправок. Арестовано технологическое оборудование и контрафактное топливо общей стоимостью 5,5 миллиона гривена.

По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыто несколько уголовных производств. Точные суммы нанесенного государству ущерба устанавливаются.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский призвал сети автозаправочных станций снизить цены на топливо. Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком.

После этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года.