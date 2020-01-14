В Украине местами потеплеет до +8

Холоднее всего ночью будет в Карпатах – до -11.

В Киеве 15 января прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1…-6 градусов, в Черновицкой области -3…-8 градусов, днем +1…+8 градусов, в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +4…+10 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью -6…-11 градусов, днем -1…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, в Сумской области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +1…-5 градусов, дневная 0…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

Напомним, на сегодня максимальная температура в Украине прогнозировалась для юга и запада страны (до +8).