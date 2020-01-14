Повреждения теплосети возле Ocean Plaza будут ликвидированы до утра 15 января

Движение транспорта по улице Антоновича планируют возобновить завтра во второй половине дня.

Повреждения теплосети на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве ликвидируют в течение суток, до утра 15 января. Об этом сообщил пресс-центр "Киевтепоэнерго".

"Ликвидацию повреждений возле ТРЦ Ocean Plaza завершат за одни сутки – утром 15 января", – сказано в сообщении.

В КГГА уточнили, что движение транспорта по улице Антоновича планируют возобновить завтра во второй половине дня.

"Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся сегодня до трех ночи. По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января", - сообщила пресс-служба КГГА.

В Киевской горгосадминистрации также отметили, что причиной аварии стала изношенность теплосети – трубопровод диаметром 1000 мм проложили в 1987 году, он обслуживает около трех тысяч зданий.

На данный момент на месте аварии работают три ремонтные бригады "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. Планируется полная замена трубопровода на участке длиной 23 метра. Сварочные работы планируют завершить в ночь на 15 января, после чего начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

Фото: КГГА

На сайте Ocean Plaza сообщается, что 14 января торговый центр будет закрыт для посетителей. В нем проводятся работы по устранению последствий аварии и проверка коммуникаций. О возобновлении работы ТРЦ будет сообщено дополнительно.

Напомним, из-за прорыва тепломагистрали возле Ocean Plaza госпитализировали семерых пострадавших, всего травмировано десять человек. Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки №825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.