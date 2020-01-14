Спасатели ГосЧС вернулись из Ирана

После завершения работы на месте крушения самолета МАУ, группа спасателей ГосЧС вернулась в Украину из Ирана. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС на фейсбуке.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - сообщило ведомство.

Напомним, спасатели прибыли в Иран 9 января, после того, как 8 января разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ. В составе делегации ГосЧС было 45 специалистов.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал The Washington Post, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.