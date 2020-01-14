Wizz Air откроет рейсы по маршрутам, которые закрыл Ernest Airlines

Венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратил обслуживать лоукост Ernest Airlines из-за остановки полетов.

Издание Avianews сообщает, что с 29 марта венгерская авиакомпания полетит в Бергамо, с 31 марта - в Пизу, с 1 мая - в Верону и Болонью, с 1 августа - в аэропорт Тревизо рядом с Венецией.

Новые направления будут обслуживаться с частотой выполнения рейсов от трех до семи раз в неделю.

Авиакомпания Ernest Airlines была одним из крупнейших перевозчиков, выполняющих рейсы между Украиной и Италией. Она прекратила полеты 13 января 2020 года из-за приостановки лицензии.

На освободившиеся маршруты претендует лоукост Ryanair.