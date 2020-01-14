Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Украина знала, что самолет МАУ был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - The Washington Post
Украина знала, что самолет МАУ был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - The Washington Post
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Казус Филарета
Казус Филарета
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуируют (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуируют (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Wizz Air откроет рейсы по маршрутам, которые закрыл Ernest Airlines

Первые рейсы по направлениям итальянской авиакомпании Wizz Air начнет выполнять весной 2020 года.

Wizz Air откроет рейсы по маршрутам, которые закрыл Ernest Airlines
Фото: www.planespotters.net

Венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратил обслуживать лоукост Ernest Airlines из-за остановки полетов.

Издание Avianews сообщает, что с 29 марта венгерская авиакомпания полетит в Бергамо, с 31 марта - в Пизу, с 1 мая - в Верону и Болонью, с 1 августа - в аэропорт Тревизо рядом с Венецией.

Новые направления будут обслуживаться с частотой выполнения рейсов от трех до семи раз в неделю.

Авиакомпания Ernest Airlines была одним из крупнейших перевозчиков, выполняющих рейсы между Украиной и Италией. Она прекратила полеты 13 января 2020 года из-за приостановки лицензии.

На освободившиеся маршруты претендует лоукост Ryanair.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также