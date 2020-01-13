Дело об убийстве сына Соболева передали в Главное следственное управление Нацполиции

Офис генерального прокурора поручил расследовать уголовное дело по факту нападения на семью депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, сменена группа прокуроров. В дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис генерального прокурора.

Напомним, 2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка Соболева. Следствие рассматривает три версии убийства ребенка: финансово-экономическая деятельность его отца, семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность родителя погибшего.

Подозреваемые в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева полгода назад демобилизовались из батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. Один из них, Андрей Лаврега, принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 18 лет и пробыл там два года.

Целью снайпера был сам Соболев, но пуля попала в его сына. В автомобиле в момент стрельбы, кроме ребенка, находились его родители и еще одна родственница.

4 декабря подозреваемых в убийстве ребенка арестовали на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии полиция объявила о подозрении вероятном организатору покушения, россиянину Юсупу Абуеву, который долгое время жил в Украине, был членом националистической организации "Традиция и порядок", ездил на Восток в роту "Медведи". Сейчас он находится в розыске по другому делу - вымогательство денег и создание ОПГ.