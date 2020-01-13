Убийца ребенка отсидел 3,5 года из 10 и вышел по УДО благодаря "закону Савченко"

Шевченковский районный суд Киева в ноябре досрочно освободил бывшего сотрудника МВД, осужденного в 2019 году за убийство 2-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом сообщила адвокат пострадавших Ксения Проконова. Решение суда обнародовано в судебном реестре.

Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти пострадавшего) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Однако по решению апелляционного суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени он отсидел больше 2/3 положенного срока и, учитывая добросовестное поведение, его условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.

"Мы потратили два года и массу усилий, а его.... выпустили. Узнала я об этом совершенно случайно. Ни потерпевших, ни прокуратуру области, которая вела это дело, не приглашали. Балакирев не отсидел ни дня в тюрьме. Я не понимаю, как, если не учитывать коррупционную составляющую, могло быть принято это решение? Как можно встать на путь исправления в СИЗО? Это же не кража", - написала Проконова в фейсбуке.