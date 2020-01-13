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SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа с 16 января

Изменения коснутся на тарифы багажа, правила перевозки ручной клади, детей и животных. 

SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа с 16 января
Фото: facebook/Skyup-airlines

Авиакомпания SkyUp с 16 января 2020 года меняет правила обслуживания пассажиров и перевозки багажа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр компании. 

С указанной даты тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Норма багажа для ребенка до двух лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Изменения также коснутся перевозки ручной клади. Ее вес должен составлять до 7 кг, параметры - 55х40х20 см. Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры - 35х20х10 см. Питание для ребенка – вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см.

Вес одного нестандартного места багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, не должен превышать 75 кг (ранее было 80 кг), а его размеры должны позволять разместить багаж на отдельном пассажирском кресле и не превышать 40х55х115 см.

Максимальная сумма измерений для перевозки спортивного снаряжения увеличивается до 330 см. При этом, если суммарный вес снаряжения и единицы зарегистрированного багажа не превышает 23 кг, оно перевозится бесплатно.

Изменения коснулись и перевозки детей без сопровождения. Теперь услуга оформляется для детей от 5 до 14 лет при перевозке по Украине и детей от 5 до 16 лет при международной перевозке (ранее услуга была доступна для детей от двух лет). Стоимость сопровождения несовершеннолетнего ребенка – 50 евро.

SkyUp также увеличил максимальный возможный вес преревозки в пассажирском салоне котов или собак (со всеми средствами перевозки). Теперь он составляет 8 кг (ранее было 7 кг). При этом размер контейнера для перевозки живых комнатных животных в пассажирском салоне воздушного судна не должен превышать 50х40х20 см (115 см ранее). В багажном отделении – до 23 кг с клеткой, параметры до 310 см в сумме трех измерений.

Стоимость перевозки животного в салоне составит 40 евро при покупке билета на сайте авиакомпании и 50 евро при покупке в аэропорту. Стоимость перевозки в багажном отделении – евро 80 при покупке на сайте и евро 100 при покупке в аэропорту.

SkyUp также сообщил об ограничении возможности смены даты вылета в личном кабинете. Этой опцией, как и раньше, можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за евро 50 - в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, однако уже не на всех рейсах - кроме Зальцбурга (Австрия) и Коломбо (Шри-Ланка).

Напомним, SkyUp весной 2020 года запустит рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия). Полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн.

Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,8 тыс. грн.

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