ГАСИ одобрила строительство 100-метровой многоэтажки возле Дворца "Украина"

На этой территории запрещено строительство выше 27 метров.

ООО "Укржитлобуд" в сентябре прошлого года получило разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Большая Васильковская в Печерском районе Киева.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на реестр Госархстройинспекции (ГАСИ).

Речь идет о двух участках площадью 0,64 га и 0,21 га. Первый принадлежит "Укржитлобуду" на праве частной собственности, а вторую фирма арендует у города. Оба участка находятся у входа в метро на станции "Дворец Украина".

Согласно проекту строительства, под видом "многофункционального комплекса" будут построены двдва дома высотой более 30 этажей на почти 500 квартир.

Высота зданий по проекту составит 98,5 м. Фактический процент застройки участка составляет 98%, что более чем втрое превышает норматив, который составляет 30%.

Кроме того, по данным источников издания, застройщики не согласовали проектную документацию с КП "Киевский метрополитен", а также не получили заключение органа охраны культурного наследия.

Напомним, в ноябре прошлого года суд обязал застройщика снести верхние этажи "дома-монстра" на столичном Подоле.