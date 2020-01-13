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Киевские аэропорты за год обслужили почти 18 млн пассажиров

Львиная доля пассажиропотока пришлась на "Борисполь".

Киевские аэропорты за год обслужили почти 18 млн пассажиров
Фото: LB.ua

Киевские аэропорт "Борисполь" и "Жуляны" в 2019 году обслужили почти 18 млн пассажиров.

Пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" за год составил 15,26 млн человек, что на 21% больше результата 2018 года, пишет avianews.com.

14,16 млн человек воспользовались международными рейсами (+22%), 1,1 млн - вылетели или прилетели внутренними рейсами (+8%).

Число рейсов в аэропорту "Борисполь" в 2019 году выросло на 14% по сравнению с 2018 годом и составило 110 660. Из них 97 428 рейсов были международными (+16%), 13 232 рейса - внутренними (+1%).

Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) сократился на 7% до 2,62 млн человек. Об этом говорится в фейсбуке аэропорта.

 2,56 млн человек воспользовались международными рейсами и только 59 тыс. - внутренними.

Количество рейсов за год сократилось на 8% до 27 697, из них международных было 23 367, внутренних - 4 330.

Самыми популярными международными направлениями аэропорта "Киев" в 2019 году были Минск, Варшава, Шарм-эль-Шейх, Вена, Рим, Берлин, Франкфурт-на-Майне, а внутренними - Одесса, Запорожье, Львов.

Напомним, что международный аэропорт Львова имени Данила Галицкого за 2019 года обслужил 2,22 млн пассажиров, что почти на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

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