Украинка пыталась пересечь границу с партией экстази в пакете со сладостями

В аэропорту "Борисполь" задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази. Об этом сообщили в СБУ.

"Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Задержали туристку в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что женщина планировала наладить незаконные поставки экстази в Украину.

Уголовное производство открыто по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении.

Ранее сообщалось, что чат-бот МВД заблокировал более 200 интернет-магазинов с наркотиками.