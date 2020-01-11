Баканов: Иран подтвердил версию СБУ о крушении самолета МАУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что иранские власти подтвердили первую версию расследования катастрофы самолета МАУ рейса PS 752, к которой склонялась СБУ. Об этом сообщили в пресс-центр ведомства.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - заявил Баканов.

Напомним, в пятницу во время заседания специальная рабочая группа СБУ остановилась на двух версиях крушения украинского самолета МАУ над Тегераном - столкновение самолета с ракетой и теракт.

В субботу утром через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Позже информацию о сбивании украинского самолета ракетой озвучили премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".