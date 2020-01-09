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Трюдо заявил, что украинский самолет в Тегеране был сбит иранской ракетой

"Самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно".

Трюдо заявил, что украинский самолет в Тегеране был сбит иранской ракетой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Тегерана был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

Об этом Трюдо сказал в ходе брифинга, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку.

"Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно. Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы", - сказал Трюдо.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Ранее источники Newsweek из Пентагона и разведки заявили, что Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News.

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности такой версии.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

Трюдо пообещал Зеленскому помощь Канады в проведении расследования авиакатастрофы в Иране.

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