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Зеленский провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС

Стороны обсудили возможность посещения Донбасса Жозепом Боррелем.

Зеленский провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Благодарен за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - отметил президент Украины.

Глава государства сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Донбасса

Жозепом Боррелем.

Президент также предложил вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина - ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - сказал президент Украины.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани,

премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

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