Новый глава ОБСЕ в ближайшее время посетит Украину

Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама сообщил, что в ближайшие недели посетит Украину.

Об этом он заявил, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене, передает "Интерфакс-Украина".

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, - ред.) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он.

Рама подчеркнул, что кризис в и вокруг Украины остается "наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе", поэтому вклад наблюдателей ОБСЕ имеет важное значение для уменьшения напряженности и установления мира, стабильности и безопасности.

"Председательство Албании (в ОБСЕ, - ред.) сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате", - добавил он.

Напомним, с 1 января 2020 года Албания начала годовое председательство в ОБСЕ. Сообщалось, что одним из главных приоритетов станет мирное урегулирование в Украине. Другими ключевыми вопросами в повестке дня также будут права женщин и их защита от насилия, борьба с коррупцией, торговлей людьми и нетерпимостью в Европе.

В 2019 году организацию возглавляла Словакия.