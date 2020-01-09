У Украины нет послов в 19 странах, кандидатуры 13 согласовываются

Дольше всего нет посла в Эфиопии – с апреля 2009 года.

У Украины нет послов в 18 иностранных государствах и при 1 международной организации, однако на этапе согласования пребывают кандидатуры для назначения главами 13 заграничных дипучреждений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел агентству "Украинские новости".

"По состоянию на 8 января 2020 года в 18 дипломатических представительствах Украины за границей – 17 посольствах и миссии Украины при НАТО – должности руководителей являются вакантными", - сказано в сообщении МИДа.

В частности, с конца 2015 года у Украины нет посла в РФ. Наиболее длительное время без руководителя остается посольство Украины в Эфиопии – с апреля 2009 года.

Также с 2014 года у Украины нет посла в Черногории и на Кубе, а с 2015 – в Ирландии.

В 2019 году освободились должности постоянного представителя миссии Украины при НАТО и глав украинских посольств в 12 странах: при святом Престоле в Ватикане, в Швеции, Финляндии, Узбекистане, Туркменистане, Вьетнаме, Кипре, Марокко, Сенегале, Нигерии, Южно-Африканской Республике и Аргентине.

С завтрашнего дня, с 10 января, должность покинет посол Украины в Казахстане.

"На это время на разных этапах пребывают кандидатуры для назначения на 13 должностей руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины", - отметили в ответе министерства.

Процесс назначения послов предусматривает внесение президенту кандидатуры министром иностранных дел и ее согласование, запрос агремана у принимающей стороны, издание главой государства указа о назначении в случае получение агремана и оформление верительных грамот.

О каких именно 13 государствах идет речь, в МИДе не уточнили.

"Целесообразность представления государства на уровне посла в каждой отдельной стране определяется рядом факторов, таких как интенсивность двусторонних отношений, обеспечение уровня развития сотрудничества на стратегически важных направлениях, настроенность политического руководства на развитие взаимоотношений", - сказано в нем.

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Хорватии и Армении. Посла Украины в Хорватии не было почти три года после увольнения Александра Левченко. Теперь эту должность занял Василий Кирилич.

В свою очередь Иван Кулеба был уволен с должности посла Украины в Республике Казахстан и назначен послом Армении вместо уволенного летом Петра Литвина.