Украина примет участие в дебатах Совбеза ООН о соблюдении Устава

Цель дебатов - чтобы страны-нарушители были ответственны за свои действия.

Сегоодня, 9 января, Украина примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН о соблюдении Устава организации как основы поддержания международного мира и безопасности.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства при ООН Олег Николенко в фейсбуке.

Он также отметил, что цель дебатов, которые проводит Вьетнам как председатель Совбеза в январе, - "дать ответ на вопрос: чего не хватает для того, чтобы Устав ООН стал Библией международных отношений, точки нужно соединить, чтобы государства-нарушители были ответственны за свои действия, как перейти от стадии "глубокого беспокойства" к более эффективным действиям".

От Украины участвовать в дебатах будет замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Николенко также напомнил, что Украина непосредственно причастна к разработке Устава ООН, и тогдашний украинский постпред (1945 года) возглавлял рабочую группу по разработке преамбулы и раздела №й документа - о целях и принципах ООН. Он подчеркнул, что агрессия против Украины и Грузии, конфликты в Сирии, Ливии и Йемене доказывают, что "никуда не делись те, кто готов нарушать мировой порядок, основанный на международных принципах".

Напомним, 1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина.