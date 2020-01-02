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Эстония обещает держать "украинский вопрос" на повестке дня Совбеза ООН

С 1 января Эстония представляет в Совбезе Восточную Европу.

Эстония обещает держать "украинский вопрос" на повестке дня Совбеза ООН
Фото: пресс-служба президента

Вопрос оккупации Украины постоянно будет стоять на повестке дня Совета безопасности ООН.

Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон - государства, которое с 1 января представляет в Совбезе Восточную Европу, передает Укринформ.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это наиболее болезненный вопрос", - отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликтах в Восточной Европе, которыми будет заниматься Совет безопасности ООН, Юргенсон сказал, что к ним также относятся ситуация в Приднестровье и Грузии.

1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина.

Как сообщалось, Албания, которая 1 января возглавила ОБСЕ, определила Украину одним из приоритетов.

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