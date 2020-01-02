Эстония обещает держать "украинский вопрос" на повестке дня Совбеза ООН

Вопрос оккупации Украины постоянно будет стоять на повестке дня Совета безопасности ООН.

Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон - государства, которое с 1 января представляет в Совбезе Восточную Европу, передает Укринформ.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это наиболее болезненный вопрос", - отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликтах в Восточной Европе, которыми будет заниматься Совет безопасности ООН, Юргенсон сказал, что к ним также относятся ситуация в Приднестровье и Грузии.

1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина.

Как сообщалось, Албания, которая 1 января возглавила ОБСЕ, определила Украину одним из приоритетов.