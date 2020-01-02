Фото: LB.ua

Журналист Станислав Асеев, который 28 декабря вернулся с оккупированного Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами, в четверг лично снял плакат #FreeAseyev с балкона редакции еженедельника "Український тиждень".

Фото: LB.ua

Как указывает "Радио Свобода", плакат на балконе повесили в День свободы и достоинства 21 ноября 2019 года. Тогда главный редактор Дмитрий Кропивенко выразил надежду, что наступит время, когда "Стас Асеев придет к нам в редакцию и снимет этот плакат".

Сегодня это время пришло, и Кропивенко лично помог Асееву снимать плакат.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Асеев жил в Донецке и после начала оккупации писал для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. Летом 2017 года оккупационные власти задержали его, обвинив в работе на Службу безопасности Украины. В октябре 2019 года Асеева приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а через два месяца он вышел на свободу в рамках обмена.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua