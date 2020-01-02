Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Різниця є
Різниця є
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Ненужная передышка
Ненужная передышка
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
ГлавнаяПолитика

Кличко ушел в отпуск, обязанности главы КГГА возложили на Пантелеева

Мэр столицы будет отдыхать по 11 января включительно.

Кличко ушел в отпуск, обязанности главы КГГА возложили на Пантелеева
Фото: Макс Левин

Столичный городской глава Виталий Кличко взял отпуск по 11 января. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на Официальном портале Киева.

Согласно с распоряжением №1140, по согласию с президентом Украины и министром развития общин и территорий, Кличко без сохранения зарплаты будет в отпуске со 2 по 3 января 2020 года. 

Далее с первого рабочего дня следующей недели, 8 января, Кличко взял отпуск по 11 число (суббота). 

"В связи с отпуском первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, исполнение обязанностей главы КГГА в период с 8 по 11 января 2020 года возложить на замглавы КГГА Петра Пантелеева", – говорится в документе.

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. 

3 октября Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона "О городе Киеве – столице Украины", в котором разделяются должности мэра Киева и главы КГГА. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также