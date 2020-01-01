В Украине 1 января отмечают 111-ю годовщину со дня рождения главы провода ОУН Степана Бандеры.

Самый массовый митинг по этому поводу состоялся во Львове на площади Кропивницкого, где собралось руководство города, области, ветераны УПА, общественные деятели, пластуны. Как сообщает пресс-служба мэрии, они возложили цветы к памятнику Бандере и провели совместную молитву.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Мэра Львова Андрея Садового на мероприятии не было (громаду представлял его заместитель Андрей Москаленко), но присутствовал его сын-пластун Михаил.

Торжественные мероприятия также прошли в Старом Угринове (Новицкая громада) в Ивано-Франковской области, где родился Бандера. Там присутствовали глава областного совета Александр Сыч, заместитель главы областной администрации Дмитрий Романюк, глава Калушской районной администрации Жанна Табанец, пишет "Блиц-информ".

Фото: blitz.if.ua

"Что нас всех ежегодно здесь собирает? Что нас объединяет? Понимание, что для Бандеры было главным - государство, украинское в государстве, украинское государство. Потому что в 20-е годы Галичина была в несколько лучшем положении, чем подсоветская Украины. Были Просвита, Пласт, украинские кооперативы. Казалось, а что еще надо? Но в этом польском государстве все украинское презиралось, а украинцев считали быдлом. Поэтому украинцы с достоинством хотели иметь такое государство, которое будет действительно украинским, где в уважении будет все украинское, и где украинец будет не быдлом, а хозяином на своей земле. Вот это нас объединяет", - заявил Сыч.

Фото: blitz.if.ua

Мероприятия, посвященные Бандере, прошли и в других городах Украины.

В Киеве вечером 1 января традиционно состоится факельное шествие в честь Бандеры.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель провода ОУН-Б.

Бандер был убит по приказу КГБ в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским 15 октября 1959 года.