Від редакції. Вчора під час новорічного привітання президент Зеленський запропонував “національну ідею” - Україна має стати єдиною. І розповів, що в паспорті громадян України не вказано, "патріот" ти, "малорос", "ватник" чи "бандерівець”, и “нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен”. Засновник волонтерського руху "Повернись живим" Віталій Дейнега відреагував на таку пропозицію Володимира Зеленського.

«Разница», її розмір та в чому вона полягає, видно після першого ж обстрілу.

Між братанням з ватою і еміграцією я ніколи не оберу братання.

Допоки Усик не вибачився за "Крим - це Крим", йому не місце у новорічних привітаннях.

Просто наявність паспорту нікого ні з ким не об’єднує. У обміняних "беркутів" він теж був.

Допоки національна ідея - це «какая разніца», не варто згадувати Шевченка, бо для нього "разніца" була.

Допоки ми готові повертати полонених, і навіть не «верифікованих», а кого дадуть, в обмін віддаючи усіх, кого попросили, - будуть нові полонені. І нам треба буде збирати під них обмінний фонд, втрачаючи найкращих з нас.

Допоки ми готові досягати миру, поступаючись гідністю, - буде війна, бо позбавити нас суб‘єктності і є її метою.

Фото: Макс Левин

Ейфорія від успіхів проходить. Її завжди змінює реальність.

Як похмілля приходить після застілля, так і реальність змінює ілюзії кожної з наших влад. Від Ющенка до Яника, від Порошенка до Зеленського.

Від вибору цієї реальності залежить, в якій країні ти будеш жити завтра і чи будеш жити взагалі.

Ми кожного разу платимо велику ціну за «освіту» своєї влади, бо її «двійки» історія вписує у щоденник нашою кров’ю. Ця влада не виключення.

Але їй прийдеться вчитись і вчитись швидко. Бо реальність надто холодна і не лишає багато часу на роздуми.

Питання лише у тому, яку з реальностей вона обере. Це у великій мірі залежить від нас.

Об‘єднуватись, щоб вижити і стати сильними, нам потрібно. Бо поодинці у нас немає шансів на життя. Це правда, але...

Перше січня прийшло. Перші обстріли у новому році теж. Вони гарно об‘єднують. Але не усіх і не з усіма.

На щастя, з усіма об’єднуватися і не потрібно.