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Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский

Зеленский и Коломойский 1 января были в "Буковеле"

В соцсетях появились фото президента Владимира Зеленского на отдыхе на горнолыжном курорте "Буковель", где также отмечал Новый год олигарх Игорь Коломойский.

Фотографии 1 января опубликовали пользователи Instagram.

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❄️⛷

Допис, поширений Коля Ш. (@kolia_sofron)

Ранее президент говорил журналистам, что будет отмечать Новый год в Карпатах, не уточнив, где именно.

Зеленский в Буковеле
Зеленский в Буковеле

По данным LB.ua, в "Буковеле" встречал Новый год Игорь Коломойский вместе со своими бизнес-партнерами и политическими соратниками. Банкет устроили в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где остановился олигарх. 

Коломойский в баре Пьяная вишня на территории комплекса Буковель
Коломойский в баре Пьяная вишня на территории комплекса Буковель

Курортом "Буковель" владела компания Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. После национализации "ПриватБанка" часть акций государство безуспешно пыталось продать

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