Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов

ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" были зарегистрированы 29 января 2020 года.

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - среди конечных бенефициарных владельцев ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", зарегистрированных 29 января 2020 года. Отмечается, что основной вид деятельности фирм - производство оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает издание "Лица" со ссылкой на данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ООО "Таргет-М" зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано "НПК-Галичина" Коломойского.

ООО "Рокит-М" зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого - Коломойский и Боголюбов.

Согласно реестру, среди основателей компании "Рокит-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 1000 гривен) и упомянутое "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд - 9000 гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Корф Мордехай Иуда (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

Напомним, в 2015 году МВД изъяло более 200 единиц огнестрельное оружия у службы охраны завода Коломойского.