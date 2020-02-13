За менее чем два года заключения он похудел на 30 кг.

Украинец Сергей Бугайчук, который был осужден в России к 9,5 годам лишения воли, содержится в СИЗО в ненадлежащих условиях. Он ждет вручения приговора и апелляции в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Брянской области.

Как сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, украинца держат в камере без горячей воды, с несоблюдением нормы площади и санитарно-гигиенических норм.

"Гражданин Украины жалуется на постоянное моральное давление со стороны сокамерников из-за его национальной принадлежности, а также на плохое качество питания", – добавила она.

Кроме того, администрация СИЗО не предоставляет ему медицинскую помощь. За время заключения на территории России, то есть с июля 2018 года, он похудел на 30 кг. У Бугайчука появилась боль в правом боку и проблемы с сердцем, на коже по всему телу – грибковые заболевания.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman Письмо заключенного

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатического корпуса Украины содействовать восстановлению нарушенных прав гражданина Украины и совместно заставить страну-агрессора придерживаться международных стандартов прав человека", – подчеркнула Денисова.

Напомним, что проводник поезда "Ковель-Москва" Сергей Бугайчук был задержан 11 июля 2018 года. Его обвинили в том, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие – пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров".