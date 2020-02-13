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"Укрзализныця" назвала топ-5 самых популярных внутренних маршрутов

Самым популярным поездом стал №45/46 Ужгород-Лисичанск.

"Укрзализныця" назвала топ-5 самых популярных внутренних маршрутов

В "Укрзализныце" подсчитали, какие внутриукраинские направления стали самыми популярными в 2019 году. Согласно подсчетам, самыми популярными стали маршруты, которые соединили восток и запад Украины. Об этом УЗ сообщила у себя на фейсбуке.

Согласно данным, самым популярным в 2019 году стал поезд №45/46 Ужгород-Лисичанск (самый длинное ж\д сообщение в Украине). Им воспользовалось 1,17 млн пассажиров.

 На втором месте поезд №137/138 Хмельницкий-Лисичанск. Он перевез 1,04 млн пассажиров.

На третьем - поезд №121/122 Николаев-Ровно. Им воспользовались 816 тыс. пассажиров.

На четвертом - поезд №69/70 Мариуполь-Львов, который за год перевез 808 тыс. пассажиров.

Пятым самым популярным поездом стал №141/142 Львов-Бахмут, который перевез 777 тыс. пассажиров.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, ранее "Укрзализныця" называла самые популярные поезда за границу. Согласно данным перевозчика, больше всего билетов продают на направление Киев - Перемышль.

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