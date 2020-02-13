В Псковской области произошло лобовое столкновение грузовика Volvo и микроавтобуса Mercedes, погибли восемь граждан Украины. Еще двоих человек, украинца и белоруса, госпитализировали, пишет ТАСС.

ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург - Невель, около деревни Руда. Известно, что автобус не был маршрутным такси, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", – уточнила глава района Светлана Василькова.

Фото: pln24.ru

Фото: pln24.ru

Фото: pln24.ru

В местном комитете здравоохранения сообщили, что состояние двоих госпитализированных оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизням нет.

"У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу", – заявила глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Напомним, в декабре в России в Воронежской области перевернулся рейсовый украинский автобус, пострадали по меньшей мере 14 человек. По предварительной информации, причиной ДТП стала сильная метель.