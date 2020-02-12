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Посольство США в пятую годовщину подписания Минских соглашений напомнило России о необходимости их выполнять

"РФ должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои обязательства".

Посольство США в пятую годовщину подписания Минских соглашений напомнило России о необходимости их выполнять
Фото: twitter.com/BelarusMFA

Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить агрессию и выполнить свои обязательства согласно Минским договоренностям.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Спустя 5 лет после согласования Комплекса мер по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса российских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.

30 января 2020 года Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Россию стороной минских договоренностей.

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