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Ермак останется переговорщиком с Россией

"Я не покину это направление, оно одно из приоритетных".

Ермак останется переговорщиком с Россией
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в среду.

"Я не покину это направление, оно одно из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске", - сказал он.

По его словам, "ничего важнее сегодня нет, чем прекращение войны".

В то же время Ермак сказал, что еще не разговаривал со своим российским визави Дмитрием Козаком "после его назначения, моего назначения".

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

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