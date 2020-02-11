Возвращенные Россией корабли выйдут в море к началу лета, - Воронченко

В конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" пойдут на плановый ремонт.

Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" к началу лета снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.

Об этом всообщил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, передает Радио Свобода.

"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезда адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - сообщил Воронченко.

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

20 ноября корабли "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.

21 ноября в Гааге начались первые слушания "морского дела" относительно захвата украинских кораблей.