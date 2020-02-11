Антикоррупционный суд отменил заочный арест Андрея Клюева

Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Суд обозначил, что подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявление обвинения.

Отмечается, что это было должным установлено следственным судьей суда при вынесении постановления об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отражено в оспариваемом постановлении.

Также коллегия судей решила, что в отношении Клюева есть риск скрываться от органа досудебного расследования и/или суда.

Отмечается, что с 2014 года местонахождение подозреваемого является неустановленным, органом предварительного расследования принимаются меры с целью его розыска. Будучи осведомленным о наличии уголовного производства, Клюев не является в орган досудебного расследования и уклоняется от получения вызовов и процессуальных документов.

При этом судьи отмечают, что другие риски отсутствуют, поскольку в материалах не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет предпринимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления, и препятствовать иным образом.

Напомним, в 2019 году Генеральная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд разрешить специальное (заочное) расследование против Клюева. В начале января ВАКС заочно его арестовал.

Летом Центризбирком в исполнение решения суда зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты, хотя ранее отказала ему в регистрации на том основании, что в последние пять лет он не проживал в Украине. Адвокат Клюева, оспаривая отказ в регистрации, убедил суд, что Клюев проживал все это время в оккупированном Донецке. В Генпрокуратуре заявили, что задержат Клюева, как только он вернется в Украину. Позже ЦИК отменил регистрацию экс-главы АП.

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича, он сбежал из Украины 28 февраля 2018 года. В марте 2019 года Евросоюз снял санкции в отношении Клюева, в апреле Интерпол прекратил его розыск.