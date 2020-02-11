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В "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривен

Средства были выделены для строительства метро на Виноградарь.

В "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривен
Строительство метро на Виноградарь (архивное фото)
Фото: КГГА

Под процессуальном руководством Офиса генерального прокурора, следователи и оперативные работники Службы безопасности проводят обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также в отделениях "Укргазбанка" и частных структурах.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Следственные действия проходят в рамках расследования схемы мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд гривен, выделенных на строительство метро.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

Напомним, 16 января 2020 года Печерский суд Киева суд арестовал средства на банковских счетах"Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на Виноградарь.

В ноябре 2018 года "Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве, поскольку компания предложила цену за выполнение работ на 12 млн гривен ниже ожидаемой стоимости. 16 января 2019-го в "Киевметрострое" сообщили, что сроки завершения строительных работ откладываются на год. Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявлял, что предприятие катастрофически отстает от графика. 

18 декабря сообщалось, что акционеры ПАО "Киевметрострой", которые являются генподрядчиком по строительству метро на Виноградарь, решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.

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