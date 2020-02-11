Зеленский не читает Telegram-каналы из-за "хаоса", "сюра" и грамматических ошибок

Президент Владимир Зеленский не читает Telegram-каналы, потому что в них - "в целом какой-то хаос и сюр", а те, кто их ведет, не являются журналистами.

Об это Зеленский рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Telegram-каналы я лично не читаю. Telegram-каналы я открывал несколько раз. "Джокер" этот появился, "Темный рыцарь", "Легитимный"... есть такой. Во-первых, я не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр". Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что не считает всех людей, которые сегодня ведут блоги или Telegram-каналы, журналистами.

"Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского и Офиса президента есть девять официальных страниц в соцсетях.