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Ермак: популярность Кличко может еще много принести Украине

"Это мэр, которого избрали киевляне".

Ермак: популярность Кличко может еще много принести Украине
Фото: replyua.net

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще принести много пользы в целом всей Украине. Об этом заявил на телеканале "Украина 24", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины. Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", - отметил Ермак.

При этом он подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно самим Зеленским.

Напомним, Андрей Ермак сегодня был назначен главой Офиса президента вместо уволенного ранее Андрея Богдана.

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