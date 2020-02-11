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Зеленский назначил врио ивано-франковского губернатора

Ранее Федорив работал заместителем главы Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля.

Зеленский назначил врио ивано-франковского губернатора
Виталий Федорив
Фото: 24tv.

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской областной госадминистрации Виталия Федорива. Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №44 от 10 февраля.

С 2012 по 2016 годы Федорив был замначальником Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

С ноября 2018 года он работал заместителем главы Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля.

Напомним, Шмыгаля. 4 февраля его назначили вице-премьером - министром развития громад и территорий. С августа 2019 года Шмыгаль был главой Ивано-Франковской областной администрации, а до этого работал директором Бурштынской ТЭС.

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