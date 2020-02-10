Иран пригласил секретаря СНБО Данилова для расследования крушения самолета МАУ

Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Иранское государственное агентство IRNA сообщает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым.

Шамхани выразил соболезнование в связи с катастрофой лайнера и выразил сочувствие семьям погибших.

Он пригласил своего коллегу поехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса и подтвердил, что "проведение технических оценок может помочь завершить дело в экспертной и неполитической обстановке".

В сообщении отмечается, что Данилов выразил признательность Ирану за поддержку экспертного расследования аспектов аварии и призвал к "продолжению совместного сотрудничества и ускорению доработки дела".

В СНБО пока нет сообщений по этому поводу.

Напомним, ранее Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

В последствии власти страны заявили, что готовы передать Украине или другому государству “черные ящики”, если не смогут их расшифровать.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.