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Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Эту информацию предоставил руководитель конференции.

Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер в понедельник журналистам в Берлине, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина - важный пункт европейской политики", - сказал Ишингер.

Напомним, Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча пятого президента Украины Петра Порошенко с Ангелой Меркель.

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