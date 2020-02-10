Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер в понедельник журналистам в Берлине, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина - важный пункт европейской политики", - сказал Ишингер.

Напомним, Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча пятого президента Украины Петра Порошенко с Ангелой Меркель.