Фото: Соня Кошкина

Начнем-с. Что такое Молитвенный завтрак, о чем речь вообще?

Традиции проведения молитвенных завтраков 68 лет. Начиналось все в сороковых, когда представители разных крыльев американского политического истеблишмента собирались вместе, чтобы помолиться. Так называемая «молитвенная группа» существует до сих – пор, ее представители встречаются по четвергам. Более того, практика распространилась на парламенты других стран (включая украинскую Верховную Раду).

Поскольку тематические собрания становились все масштабнее, решено было учредить ежегодное мероприятие-точку сборки. Собственно, Молитвенный завтрак. Важной составляющей в названии которого является слово «Национальный». Поскольку изначально он был сугубо американским и лишь со временем в Вашингтон стали съезжаться представители и других государств. Сегодня это три с половиной тысячи человек из 130 стран мира.

Фото: EPA/UPG

Если «молитвенный», значит только для верующих?

Нет, не значит (несмотря на то, что формальные инициаторы – протестанты).

Глобально, базис завтрака – общечеловеческие ценности. Абсолютно одинаковые у православных, католиков, мусульман, буддистов и т.д.

То, что объединяет всех, для всех важно и не вызывает противоречий.

Да, ключевые гости мероприятия сами молятся со сцены и призывают собравшихся следовать их примеру. А в самом конце, после общей молитвы, все обнимаются и жмут друг другу руки. Но это необязательно). Хотя и очень здорово).

Правда, что на каждом молитвенном завтраке выступает Президент США?

Да, правда. Начиная с Эйзенхауэра.

Какова механика процесса?

Молитвенный завтрак – целый комплекс мероприятий, длящихся несколько дней кряду. Тут и «двусторонние» встречи, и в расширенном формате, и обеды-ужины-ланчи и просто кулуары.

Сам Нэйшенел Прэй Брекфест – кульминация. По традиции, происходит в вашингтонском отеле Хилтон в первый четверг февраля.

Фото: Соня Кошкина

Зачем туда ехать?

Когда речь заходит о масштабных международных форумах вроде Давоса, Мюнхенской конференции по безопасности, Молитвенном завтраке, у украинских медийщиков «срабатывает» определенный рефлекс. А именно: уровень мероприятия – в их глазах – определяется тем, кто из наших «достойников» туда поехал. Если официальные регалии круты, а достойники высокопоставлены, мероприятие причисляется к статусным. Ну или наоборот).

В действительности дела обстоят иначе.

Ехать нужно не столько для того, чтобы пообщаться с кем-то из наших бывших/нынешних чиновников, сколько чтобы:

А) расширить горизонты.

Повседневный украинский дискурс очень локален. Очень. Что мы обсуждаем? Кто кого «подсидел» на Банковой, кто кому заехал в морду в парламенте и что ляпнула очередная недоросль из СН в телеэфире. Все.

Тогда как «большую землю» волнуют: Четвертая промышленная революция, изменение климата, освоение космоса, генная инженерия и т.д. К сожалению, вынырнуть из вихря ежедневных дел, «подняться» над ситуацией, осмотреться вокруг довольно сложно. Участие в подобных форматах – в помощь. Основательно расширяет кругозор, «промывает» мозги, задает качественно иной тон.

Б) знакомиться с людьми. Люди западного мира гораздо более открыты к коммуникации, чем представители «восточного блока». «Смол ток» - обычное дело (знание языков, конечно, очень пригодится). Учтите, что на молитвенном завтраке вашим соседом по столу может оказаться Премьер Кении, а вечером в баре вы встретите министра здравоохранения Канады (например).

Генерально: все люди очень разные – с разными взглядами, ценностями, оценками. Знакомиться, общаться, не вступать в противоречия, но постараться услышать друг-друга (пусть даже в мелочах) – ваша задача.

Как минимум, вы раздвинете собственную рамку.

Максимум – завяжете деловые связи.

Фото: Соня Кошкина Часть украинской делегации после большого молитвенного завтрака

Как туда попасть?

Организаторы самостоятельно принимают участие относительно того, кого они приглашают. Формальный взнос составляет 375 долларов.

Приходилось слышать, что билет на Молитвенный завтрак можно купить (при этом озвучивались какие-то заоблачные цифры), не знаю, может и так, но лично мне о такой практике неизвестно, поэтому говорить не буду.

Фото: Соня Кошкина

Ладно, убедили. И как все происходит?

Само мероприятие назначают очень рано – на половину восьмого. Причина: нежелание «драконить» налогоплательщиков – не затрачивать сугубо рабочее время.

Следовательно, сбор назначают еще раньше – с шести утра. Да-да.

К этому времени, несколько кварталов вокруг Хилтона оцеплены и «зачищены» - с правилами безопасности первого лица тут очень строго. В холле отеля – огромная очередь. Сумки и/или верхнюю одежду, технику брать с собой нельзя – оставляйте, где хотите. Впереди – несколько границ контроля. Если повезет, то минут через 40 вы попадаете в зал. На билете значится номер вашего столика. Рассадка совершенно произвольная. Представителей одной страны намеренно рассаживают по разным «углам», дабы аудитория «перемешивалась» и люди бы проще общались друг с другом. Так, например, за моим столом были: доктор экономических наук из Лондона (сама родом из Индии), пара благотворителей из Огайо, два конгрессмена – демократ и республиканец, проповедник из Уганды, лоббист из Нью-Йорка, ну и я).

Кормят-то вкусно?

Не-а. Все довольно скромно: фрукты, кусочек шпинатного пирога, выпечка, сок и кофе. Люди туда не поесть приходят.

Какой сценарий мероприятия?

В этом году National Pray Breakfast модерировали два конгрессмена: республиканец и демократ. Они шутили, хохмили и даже … пели (хотя изначально предупредили, что певцы из них так себе).

Ключевые точки две – выступление «приглашенной звезды» и президента США.

В разные годы в роли «приглашенной звезды» выступали: Боно, Тони Блэр, Хосе Сапатеро и другие. На сей раз это был доктор Артур Брукс – президент Американского института предпринимательства, известный социолог.

И о чем он говорил?

О « самом большом кризисе, стоящем перед нами и другими нациями. Это кризис неуважения и поляризация».

Вот – наиболее интересные цитаты:

«Глобальная тема – полюби врага своего. 3200 лет тому назад это изменило мир. Но как это сделать сегодня, когда наше политическое несогласие раздирает общество и мы никак не можем навести мосты?».

«Я недавно выступал перед консерваторами. И в середине выступления сказал: «Поймите, что политические либералы - они не глупые люди. Это такие же, как и вы, американцы, просто несогласные с вашими взглядами. Если вы хотите их переубедить, это можно сделать лишь одним способом - любовью». Знаете, мне никто не аплодировал в том зале».

«Папа учил меня, что такое моральное мужество. У нас в Америке за другие убеждения вас не посадят в тюрьму. Так вот, моральное мужество - постоять за тех, с кем вы не согласны перед теми, с кем согласны».

Об источнике проблем: «Вы слишком злые! Посмотрите тв и социальные сети – убедитесь сами».

«Психологи утверждают: злость и развод не связаны с друг-другом. Проблема - не злость, а неуважение людей друг к другу».

«Неуважение сейчас разрывает нашу страну на куски. Мы в стране как будто супружеская пара, которая переживает тяжелые времена».

«Нам нужна терпимость. Иисус говорил: мы должны не терпеть своих врагов, но любить их» (курсив мой. Считаю, это вообще квинтэссенция всего, - С.К.)

Бруксу зал аплодировал стоя. Несколько раз.

Как встретили Трампа?

Овацией. Довольно продолжительной. Хотя нельзя сказать, что в зале присутствовали сплошь его сторонники. Скорее это – уважение к институту президентства.

Безусловно, Трамп чувствовал себя победителем – днем ранее Сенат завернул процедуру импичмента. «Оправдан», - гласила передовица газеты, которую Президент США гордо и самодовольно продемонстрировал залу.

Фото: EPA/UPG

Что говорил Трамп?

Как уже отмечалось, это была речь победителя. И фактический (символично, что здесь и сейчас – на Молитвенно завтраке) старт борьбы за второй срок.

Вот – ключевые цитаты:

«В 80 процентов стран не приветствует религиозные свободы, которыми мы наслаждаемся здесь, в Америке. Услышав цифру в 80 процентов, я не поверил – сказал перепроверить. Увы, это так. Уйгуры, евреи, мусульмане, католики, другие - их убивают и сажают в тюрьмы просто за убеждения».

«Вчера (во вторник, в день выступления в Сенате, - С.К.) я говорил о великом возвращении. Наша страна никогда не процветала так как сейчас. Наша экономика на самой высокой позиции. Согласно последнему опросу населения, 90 процентов американцев довольны своей жизнью. Заметьте, эти исследования делал Глэндал, а они совсем не мои друзья. Сейчас, вот, опубликовали. Не знали, наверное, что я буду перед вами выступать» (одобрительный смех в зале, - С.К.)

«Мы (американцы, - С. К.) не наказываемся за молитвы, не уничтожаем кресты»

Фото: EPA/UPG

«Я предложил, чтоб мы вновь разрешили молитвы в школах» (реплику встретили стоячей овацией минуты на две, - С.К.).

«Недавно я издал указ, чтобы деньги налогоплательщиков не шли в университеты, которые распространяют антисемитизм и произносят ужасные слова» (на сей раз овация длилась почти пять минут. Кроме шуток, я засекала, - С.К.).

«Никто не боролся за все это так, как я, находясь на этом посту. Поэтому третьего ноября идите на участки, принимайтесь участие в голосовании» (вроде как и не агитация, но все все поняли, - С.К.).

«Тут говорили: людей нужно любить. Учиться». В зале - смех. Трамп косится на сидящую рядом спикера Сената Нэнси Пэлоси. Демократку, которой он вчера сперва не пожал руку, а затем она порвала текст его речи. «…Нда, правда, это даётся непросто. Хотя я стараюсь, - продолжает Президент, - Любить людей, когда тебя подвергают импичменту, это непросто».

Фото: EPA/UPG

Что еще происходит?

Кроме уже обозначенных двусторонних встреч, многие страны устраивают – в рамках «большого» завтрака – и свой собственный. Украина – не исключение. Стараниями видного представителя украинской диаспоры в США Михаила Жовнира, он проходит уже 14-й раз. Среди приглашенных – многочисленные конгрессмены (в том числе, организаторы «большого» завтрака), политики, ученые, многолетние друзья нашей страны и просто те, кто с нею связан. Тут собирается человек около 80 и обстановка очень камерная. Нардеп предыдущего созыва Павел Унгурян анонсирует проведение восьмого Общенационального Молитвенного завтрака в Киеве 29 мая.