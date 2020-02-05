До этого он отказался пожимать ей руку.

Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси разорвала страницы с речью президента Дональда Трампа во время его выступления в Конгрессе. Сам Трамп до этого отказался пожимать ей руку, когда вручал копию этой речи, пишет Reuters.

"Президент-республиканец отверг протянутую руку Пелоси, ведущего выборного должностного лица демократов в Вашингтоне, встретившись с ней впервые с тех пор, как она вышла из Белого дома четыре месяца назад. Пелоси, похоже, опешила. Помощники обоих сказали, что они не разговаривали с момента их встречи в октябре", – уточнили в агентстве.

Речь Трампа длилась около 80 минут, и Пелоси, находясь за его спиной, в конце его выступления встала и разорвала свою копию, которую ей вручил президент.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы, по мнению демократов, Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года – Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

Итоговое голосование в деле об импичменте состоится 5 февраля. Для импичмента необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, однако ни один из 53 республиканцев пока не дал понять, что поддержит подобное решение.