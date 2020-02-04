В Японии лайнер с 3,5 тыс.пассажиров поместили на карантин из-за коронавируса

В Японии, в порту Йокогамы из-за коронавируса на карантин отправили круизный лайнер Diamond Princess, на чьем борту находится около 3,5 тыс. человек. Об этом пишет CNN.

"Примерно 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа Diamond Princes должны будут оставаться на судне минимум до вечера 4 февраля, пока сотрудники карантинной службы Министерства здравоохранения Японии будут проводить тест нескольким пассажирам, которые заболели", - говорится в публикации.

Кроме того, в связи с коронавирусом члены Международной ассоциации круизных линий решили не пускать на борт своих лайнеров туристов, которые вернулись из Китая или путешествовали через эту страну последние две недели.

Международная ассоциация круизных линий представляет интересы около 50 круизных линий, на которых заявили о прекращении всех перемещений их экипажей с материкового Китая.

Например, в Norwegian Cruise Line ввели обязательные проверки температуры всех пассажиров, независимо от происхождения и места назначения. Путешественникам, температура у которых будет повышаться более 38° C, запрещается садиться на борт лайнера.

Линия MSC Cruises вообще отменила остановки в Шанхае, заменив их на остановки во Вьетнаме и Сингапуре.

Напомним, 30 января в Италии тоже блокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров. Всего на борту находилось 6 тыс. человек. В результате подозрения не подтвердились, а у одной женщины выявили грипп типа H1N1.

Сегодня сообщалось, что в специальном административном районе Китая Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса. Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

Это уже второй смертельный случай за пределами материкового Китая. Первый произошел на Филиппинах 1 февраля - там скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.