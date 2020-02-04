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Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь

В город доставят 55 тыс. медицинских масок, защитные комбинезоны и очки, а также защитную обувь.

Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь
Фото: facebook.com/xinhuanewsrussia

Китайская диаспора в Украине отправила в китайский город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV, средства противоэпидемической защиты для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Синьхуа Новости"

Отмечается, что в город доставят 55 тыс. медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви.

Также ранее сообщалось, что Ватикан отправил в Китай сотни тысяч респираторов для помощи в борьбе с эпидемией.

Респираторы направят в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь, которые больше всего пострадали от коронавируса, , передает Vatican News.

Напомним, Китай согласился принять помощь США и в ближайшее время в страну прибудут американские специалисты, которые помогут в борьбе с эпидемией.

По состоянию на 4 февраля общее число погибших  достигло 427 человек. Два смертельных случая зафиксированы за пределами материкового Китая.

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