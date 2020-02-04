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​Пекин согласился принять помощь США для борьбы с коронавирусом

В ближайшее время американские эксперты прибудут в Китай.

​Пекин согласился принять помощь США для борьбы с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Китайские власти согласились на предложение США направить американских специалистов в Китай для оказания помощи в предотвращении дальнейшего распространения заболевания, вызываемого новым типом коронавируса.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, передает "Интерфакс-Украина".

"Китай принял предложение Соединенных Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться", - завил Дир.

В понедельник представитель американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), глава Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье сообщила, что такое предложение было сделано китайским властям.

Она отметила, что закрытие американских границ для лиц, посетивших недавно Китай, является "научно обоснованным", и направлено на то, чтобы "замедлить проникновение вируса в США".

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями по лекарствам против него. ВОЗ также не рекомендовал Китаю ограничивать международную торговлю и передвижения людей из-за коронавируса.

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