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ВОЗ не рекомендовал Китаю ограничивать международную торговлю и передвижения людей из-за коронавируса, - посольство

Количество заболевших коронавирусом превысило 17 000, погибло более 360 человек.

ВОЗ не рекомендовал Китаю ограничивать международную торговлю и передвижения людей из-за коронавируса, - посольство
Фото: EPA/UPG

Посольство КНР в Украине заверяет, что правительство Китая принимает всесторонние и самые строгие профилактические и контрольные меры в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, благодаря чему удалось предотвратить "более масштабную вспышку и распространение эпидемии". Об этом говорится в сообщении посольства.

Также там напомнили, что руководство страны предоставляет своевременную информацию об эпидемии как внутри страны, так и за рубежом, активно реагирует на взволнованность всех сторон и укрепляет сотрудничество с международным сообществом. И первым делом уведомило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и соответствующие стороны об эпидемической ситуации и поделилось вирусной последовательностью генов.

Посольство призывает не паниковать в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации в области здравоохранения мирового значения и, ссылаясь на слова гендиректора ВООЗ Адханома Гебрейесуса Тедроса, утверждает, что нет оснований для запрета туризма в Китае или международной торговли. 

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос высоко оценивая меры контроля китайского правительства четко выразил, что “вышеупомянутое заявление было сделано не из-за того, что происходит в Китае, а из-за того, что происходит в других странах с хрупкими системами здравоохранения, чтобы они могли усилить противодействие эпидемии. ВОЗ полна уверенности в возможностях Китая по профилактике и контролю, а действия, предпринятые Китаем, беспрецедентны. Нет никаких оснований для вмешательства в международный туризм и торговлю, и не рекомендуется принимать меры по ограничению международной торговли и передвижения людей”, - заявила посольство КНР в Украине.

Напомним, по данным на утро 3 февраля, количество заболевших коронавирусом превысило 17 000, погибло более 360 человек. Есть инфицированные в Британии, США, Японии, Швеции, Германии, Канаде и Тайланде. Первой жертвой от этой болезни вне Китая стал 44-летний мужчина на Филиппинах, недавно вернувшийся из г. Ухань.

Кабинет министров своим распоряжением утвердил план против распространения на территории Украины нового китайского коронавируса. Вспышка 2019-nCoV пока не зафиксирована.

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