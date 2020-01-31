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В Ровно изолировали вернувшуюся из Китая женщину

Женщина сама обратилась к врачам, чтобы ее проверили на наличие коронавируса.

В Ровно изолировали вернувшуюся из Китая женщину
Фото: EPA/UPG

В Ровно госпитализировали женщину, которая вернулась из Китая. Она сама обратилась к врачам, чтобы ее проверили на наличие коронавируса, сообщает Суспільне.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, рассказал руководитель областного лабораторного центра Роман Сафонов.

"Сейчас молодая женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков заболевания - ни подозрения на коронавирус, ни подозрения на ОРВИ нет. Зато в связи с тем, что, по ее словам, у нее был насморк и першение в горле, кашель, температура, лаборатория взяла анализы для исследований распространенных инфекций ОРВИ и гриппа", - сказал Сафонов.

По словам заведующего отделением реанимации областной больницы Анатолия Мельничука, женщина будет находиться в боксованной палате изолятора до тех пор, пока не будут получены результаты анализов. Пациентка будет получать симптоматическую терапию медикаментами, которые снимают высокую температуру и избавляют от симптомов гриппа.

Ранее сообщалось, что двух человек, вернувшихся из Китая госпитализировали во Львовской области. Их состояние удовлетворительное, но выпишут пациентов только после результатов анализов на коронавирус. 

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