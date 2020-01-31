Проверка Винницкого детского дома обнаружила тараканов, алкоголь и сало в холодильнике для лекарств

Проверка омбудсмена Верховной Рады по правам человека в центральных областях Валерия Ольховского Винницкого специализированного детдома обнаружила ряд грубых нарушений. В частности, в учреждении водятся тараканы, а персонал в холодильниках для лекарств хранит сало и алкоголь, пишет Vlasno.info.

Одним из нарушений является то, что на здании отсутствует вывеска с полным названием – "Винницкий областной специализированный дом ребенка с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики Винницкого облсовета".

Количество персонала детдома превышает количество воспитанников – на 121 ребенка работает 191 сотрудник.

"Когда мы пришли, нас никто не встретил, не видели ни врачей, ни работников, хотя их по штату 191. Мы зашли в ординаторскую, а там трое врачей сидят общаются. В холодильнике, где должны быть лекарства, хранился алкоголь, просроченные препараты и просроченное детское питание", – сообщил Ольховский.

Молоко испортилось еще в 2019 году, что объяснили тем, что считали сроком хранения не 12, а 24 месяца.

На складе с продуктами и лекарствами заметили множество тараканов, живущих между стеллажами и в шприцах. В холодильнике для еды вместо необходимых продуктов лежали свиное копыто, старый маргарин, тараканы и гнилые яблоки.

Среди воспитанников есть два ребенка с ВИЧ-инфекцией, но лекарства для ниж тоже просрочены. Несколько лекарств не имели лицензий в Украине. В каждом из холодильников хранилось сало. По словам работницы детдома, оно принадлежит ей и она о нем забыла.

Также в плохом состоянии были кроватки и матрасы. У некоторых детей матраса хватило только на половину кровати.

Директор детдома Надежда Андриевская заявила, что во время проверки на работе не было ни ее, ни заместителей. Омбудсмен пришел в 8:30, а работать они начинают с 9.

По мнению Андриевской, за ее 13 лет работы в этом учреждении было много сделано, но "маленькие недочеты перечеркивают всю работу".

"Сало лежало не рядом с лекарствами, а в морозильнике. По поводу лекарств – у нас было просрочено только четыре препарата, все остальные нормальные, а не лицензированные подарены благодеятелями. Мы эти лицензии заказали, но медсестра от волнения их не предоставила", – заявила она.

Отмечается, что в прошлом году на финансирование этого детдома выделили 20 млн гривен. Проверка туда пришла после сообщений о том, что возле мусорных баков рядом с детдом выброшено большое количество игрушек.

Напомним, в декабре работники одного из департаментов Омбудсмена вместе с общественными мониторами во время визита в Стародобровольский психоневрологический интернат, зафиксировали факты жестокого обращения, издевательства, а также унижения чести и достоинства подопечных.