Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом, - Минздрав

В министерстве заверяют, что ситуация не является угрожающей.

Украина перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом, но ситуация не является угрожающей.

Об этом на брифинге заявила эпидемиолог Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Кошалко.

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог. Превышение достаточно незначительное - 1,4%, но это говорит лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая, и ситуация не является угрожающей. Циркуляция вирусов гриппа лабораторно подтверждена на территории всей Украины", - цитирует Кошалко Радио Свобода.

По словам эпидемиолога, из-за гриппа умерли 13 человек, в том числе ребенок в возрасте до четырех лет. Все они были невакцинированы.

По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело около 2,5 млн человек.

В ряде украинских городов за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли образовательные учреждения.