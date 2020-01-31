В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом

В России обнаружили два первых случая заболевания новым коронавирусом. Оба пациента являются гражданами Китая.

Один случай зафиксирован в Забайкальском крае, то есть на границе с КНР, второй – в Тюменской области. Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передают российские СМИ.

В стране объявили дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. РФ закрывает все авианаправления с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Россия решила эвакуировать своих граждан из китайских городов Ухань и Хубэй.

Напомним, количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

В эпицентре эпидемии коронавируса отказ лечиться признали преступлением.

Бывшая глава украинского министерства здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что выздоровление от нового "уханского" штама коронавируса (2019-nCOV), который вызывает пневмонию, зависит от иммунитета больного. Самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом.