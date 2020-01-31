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В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом

Оба пациента являются гражданами Китая. 

В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В России обнаружили два первых случая заболевания новым коронавирусом. Оба пациента являются гражданами Китая.

Один случай зафиксирован в Забайкальском крае, то есть на границе с КНР, второй – в Тюменской области. Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передают российские СМИ.

В стране объявили дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. РФ закрывает все авианаправления с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Россия решила эвакуировать своих граждан из китайских городов Ухань и Хубэй. 

Напомним, количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

В эпицентре эпидемии коронавируса отказ лечиться признали преступлением. 

Бывшая глава украинского министерства здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что выздоровление от нового "уханского" штама коронавируса (2019-nCOV), который вызывает пневмонию, зависит от иммунитета больного. Самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом. 

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