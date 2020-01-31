Эпидемию гриппа объявили в Днепропетровской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог в Днепропетровской области. За последнюю неделю количество больных возросло на 44%. К врачам обратились более 26,5 тыс. жителей области, большинство из них - дети.
Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
Согласно сообщению, почти 99 тыс. школьников региона отправили на карантин.
"В нашей области на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. 66% заболевших - дети. От осложнений гриппа с начала сезона умер один малыш - в Днепре", - рассказали в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.
Из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школу области закрыли на карантин.
В то же время врачи напоминают, что лучшим методом профилактики гриппа является вакцинация.
29 января сообщалось, что Украина перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом, но ситуация не является угрожающей. Превышение достаточно незначительное - 1,4%.
Из-за гриппа в стране умерли 13 человек, в том числе ребенок в возрасте до четырех лет. Все они были не вакцинированы.