Эпидемию гриппа объявили в Днепропетровской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог в Днепропетровской области. За последнюю неделю количество больных возросло на 44%. К врачам обратились более 26,5 тыс. жителей области, большинство из них - дети.

Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, почти 99 тыс. школьников региона отправили на карантин.

"В нашей области на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. 66% заболевших - дети. От осложнений гриппа с начала сезона умер один малыш - в Днепре", - рассказали в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.

Из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школу области закрыли на карантин.

В то же время врачи напоминают, что лучшим методом профилактики гриппа является вакцинация.

29 января сообщалось, что Украина перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом, но ситуация не является угрожающей. Превышение достаточно незначительное - 1,4%.

Из-за гриппа в стране умерли 13 человек, в том числе ребенок в возрасте до четырех лет. Все они были не вакцинированы.