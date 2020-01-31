Moody's увидел в коронавирусе следующего "черного лебедя"

Его последствия могут быть сильнее, чем кризис 2008-2009 годов.

Коронавирус 2019-nCoV может стать "черным лебедем" и повлиять на мировую экономику сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Об этом говорится в обзоре компании Moody’s Analytics, обнародованном в пятницу.

"В отличие от обвала на ипотечном рынке США, никто не предсказывал появление потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, политические деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с "испанкой" 1918 года", - говорится в обзоре.

Индекс цен на промышленные металлы, который составляет Moody's Analytics, с середины января упал на 7,1% в связи с распространением коронавируса в Китае. По состоянию на 29 января он опустился до минимального значения с июня 2017 года.

Компания отмечает, что этот индекс имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом.

Еще в конце 2019 года в Moodyʼs прогнозировал, что рецессии мировой экономики в 2020 году не будет, но она будет нестабильной.

Напомним, что понятие "черного лебедя" ввел в обиход американский экономист и писатель Нассим Талеб. Под ним подразумевается внезапные, труднопрогнозируемые и масштабные явления, имеющие значительные последствия для развития экономики.