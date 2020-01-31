​Криклий: в руководстве "Укрзализныци" могут появиться немцы

Министр инфраструктуры Владислав Криклий допускает, что в наблюдательном совете или топ-менеджменте "Укрзализныци" могут появиться представители Deutsche Bahn.

"Мы рассматриваем вариант привлечения немецкого менеджмента. Конкретные позиции я вам сейчас не озвучу, потому что это еще в процессе обсуждения, возможно немцы войдут в набсовет и в топ-менеджмент. Речь не идет о покупке части железной дороги, а исключительно о том, чтобы они предложили нам максимум правильных решений, а мы смогли их реализовать," - заявил министр в интервью "НВ".

Криклий отметил, что платить за работу немецких специалистов будет непосредственно "Укрзализныця".

"Мы теряем на неэффективном менеджменте, на кражах, коррупции, которые все еще присутствуют на украинской железной дороге, гораздо больше, чем можем потратить на привлечение немецкого менеджмента," - сообщил министр инфраструктуры.

Напомним, что в 2016-2017 годах "Укрзализныцей" руководил поляк Войцех Бальчун.

Сейчас в правлении есть чех, несколько поляков и украинцев.